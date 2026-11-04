Forte interesse per Geox

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Rialzo marcato per l' azienda delle scarpe che respirano , tra i componenti del FTSE Italia Small Cap , che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 0,27 Euro, con stop loss fissato a livello 0,2496 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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