Francoforte: andamento rialzista per AUMOVIO
(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica, con un rialzo del 2,12%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AUMOVIO rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo del fornitore di componenti e software per auto evidenzia un declino dei corsi verso area 33,13 Euro con prima area di resistenza vista a 34,18. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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