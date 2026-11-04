Francoforte: andamento rialzista per AUMOVIO

(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica , con un rialzo del 2,12%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AUMOVIO rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo del fornitore di componenti e software per auto evidenzia un declino dei corsi verso area 33,13 Euro con prima area di resistenza vista a 34,18. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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