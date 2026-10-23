Milano 11:09
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Francoforte: in calo AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo AUMOVIO
Retrocede la società tedesca di tecnologia automobilistica, con un ribasso dell'1,96%.
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