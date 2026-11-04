Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Bene la banca tedesca , con un rialzo del 2,50%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale della banca d'affari mostra un allentamento della trendline al test del supporto 38,49 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 39,26. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 38,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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