Francoforte: movimento negativo per Commerzbank
(Teleborsa) - Ribasso per la banca tedesca, che presenta una flessione dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della banca d'affari evidenzia un declino dei corsi verso area 37,67 Euro con prima area di resistenza vista a 38,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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