Francoforte: movimento negativo per Commerzbank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca tedesca , che presenta una flessione dell'1,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della banca d'affari evidenzia un declino dei corsi verso area 37,67 Euro con prima area di resistenza vista a 38,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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