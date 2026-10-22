Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca , con una flessione del 2,23%.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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