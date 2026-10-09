Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di rame , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big europea del rame , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 156,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 160,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 154,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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