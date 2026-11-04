Francoforte: balza in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea tedesca, che tratta in utile del 2,71% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del vettore aereo tedesco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,083 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,815. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,351.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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