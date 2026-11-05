Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa
(Teleborsa) - Bene la compagnia aerea tedesca, con un rialzo del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,336 Euro e primo supporto individuato a 8,206. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,466.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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