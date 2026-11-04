Francoforte: brillante l'andamento di Bayer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,66% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Bayer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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