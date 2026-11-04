Francoforte: brillante l'andamento di Bayer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica , in guadagno del 2,66% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Bayer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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