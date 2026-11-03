Francoforte: amplia il rialzo Bayer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di farmaci rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,52 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,66. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```