A Francoforte corre Siemens
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia elettronica tedesca, che scambia in rialzo del 4,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Siemens sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 292,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 287,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 297,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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