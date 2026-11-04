Francoforte: rosso per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni , che mostra un decremento del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo del colosso delle costruzioni ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 380,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 391,1, mentre il primo supporto è stimato a 370,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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