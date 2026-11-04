JetBlue insegue la ripresa, ma ci sarebbero gli acquirenti

(Teleborsa) - Si torna a parlare della possibile vendita di JetBlue Airways , compagnia aerea con base a New York, che entrerebbe negli interessi di United Airlines , Alaska Airlines e Southwest Airlines . L’acquirente dovrebbe essere in grado di fare fronte alla situazione finanziaria di JetBlue, alle prese con obblighi debitori che assommano a 8,4 miliardi di dollari, comprese le passività per leasing.



A fine ottobre, l'amministratore delegato di JetBlue, Joanna Geraghty, ha dichiarato che la compagnia continua a perseguire la strategia di ripresa, escludendo il ricorso a una ristrutturazione del debito o richiesta di aiuto governativa.



Intanto, nel terzo trimestre, JetBlue ha registrato una perdita netta di 257 milioni di dollari, contro i 60 milioni di dollari di perdita nel periodo corrispondente del 2025, mentre i ricavi sono aumentati del 21%, attestandosi a 2,8 miliardi di dollari, grazie a una domanda più solida e a tariffe più elevate. Nei primi nove mesi dell'anno in corso, la perdita netta ha toccato gli 823 milioni di dollari.

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