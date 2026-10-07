Tesoro USA: collocati 39 miliardi di Treasury a 10 anni, rendimento del 5,3% il più alto dal 2000

(Teleborsa) - Settimana di appuntamenti per il Dipartimento del Tesoro Usa. Dopo avere collocato martedì titoli a 3 anni per 58 miliardi di dollari, e con in calendario per giovedì l'asta di titoli a 30 anni per 22 miliardi di dollari, oggi il Governo ha collocato titoli a 10 anni per un valore di 39 miliardi di dollari
.
"I tassi ai massimi
da 24 anni hanno attirato gli acquirenti, portando a un'asta eccellente", ha affermato Peter Boockvar, market strategist e autore del "The Boock Report". Nonostante ciò, il rendimento di aggiudicazione del 5,3%
è risultato il più alto registrato in un'asta dal 2000
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Secondo BMO, l'asta è stata "forte", con una domanda superiore alla media da parte di investitori diversi dai dealer (intermediari autorizzati). Gli acquirenti indiretti
, categoria che include le banche centrali di tutto il mondo, si sono aggiudicati l'80,3% dei titoli offerti
, una quota superiore alla media del 72,4% registrata nelle ultime dieci aste. Gli acquirenti diretti
hanno assorbito il 17,1% dell'emissione, un dato appena inferiore alla media del 18,3%. I dealer
, invece, hanno acquistato solo il 2,5% dei titoli, ben al di sotto della media del 9,4%.
Giovedì, oltre all'asta del trentennale, il Tesoro effettuerà anche la sua più recente operazione di riacquisto
(buyback), concentrandosi su titoli con scadenze comprese tra i 20 e i 30 anni. L'operazione di sostegno alla liquidità
avrà un valore di almeno 4 miliardi di dollari
, il doppio rispetto all'entità abituale. L'ultimo riacquisto in quella fascia di valore ha superato di poco i 4 miliardi di dollari.