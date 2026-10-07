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Tesoro USA: collocati 39 miliardi di Treasury a 10 anni, rendimento del 5,3% il più alto dal 2000

Giovedì in asta titoli a 30 anni per 22 miliardi di dollari

Finanza
Tesoro USA: collocati 39 miliardi di Treasury a 10 anni, rendimento del 5,3% il più alto dal 2000
(Teleborsa) - Settimana di appuntamenti per il Dipartimento del Tesoro Usa. Dopo avere collocato martedì titoli a 3 anni per 58 miliardi di dollari, e con in calendario per giovedì l'asta di titoli a 30 anni per 22 miliardi di dollari, oggi il Governo ha collocato titoli a 10 anni per un valore di 39 miliardi di dollari.

"I tassi ai massimi da 24 anni hanno attirato gli acquirenti, portando a un'asta eccellente", ha affermato Peter Boockvar, market strategist e autore del "The Boock Report". Nonostante ciò, il rendimento di aggiudicazione del 5,3% è risultato il più alto registrato in un'asta dal 2000.

Secondo BMO, l'asta è stata "forte", con una domanda superiore alla media da parte di investitori diversi dai dealer (intermediari autorizzati). Gli acquirenti indiretti, categoria che include le banche centrali di tutto il mondo, si sono aggiudicati l'80,3% dei titoli offerti, una quota superiore alla media del 72,4% registrata nelle ultime dieci aste. Gli acquirenti diretti hanno assorbito il 17,1% dell'emissione, un dato appena inferiore alla media del 18,3%. I dealer, invece, hanno acquistato solo il 2,5% dei titoli, ben al di sotto della media del 9,4%.

Giovedì, oltre all'asta del trentennale, il Tesoro effettuerà anche la sua più recente operazione di riacquisto (buyback), concentrandosi su titoli con scadenze comprese tra i 20 e i 30 anni. L'operazione di sostegno alla liquidità avrà un valore di almeno 4 miliardi di dollari, il doppio rispetto all'entità abituale. L'ultimo riacquisto in quella fascia di valore ha superato di poco i 4 miliardi di dollari.





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