Leonardo Express: circolazione sospesa su Orte-Fiumicino, si accumulano ritardi e cancellazioni

(Teleborsa) - Tornano i disservizi per i pendolari che si muovono con il treno. Un guasto tecnico sulla linea Orte-Fiumicino Aeroporto, verificatosi questa mattina, ha provocato ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni di corse, inasprendo una situazione già tesa e costellata da continui disservizi sul trasporto ferroviario. Lunedì scorso si era già verificato un problema in prossimità della stazione Roma Ostiense. Sul posto sono accorsi i tecnici di Rfi che stanno cercando di risolvere il problema. Alle 7:40 la linea aveva ripreso gradualmente la circolazione, ma alle 8:15 è stata nuovamente interrotta. FS: guasto trecnico sulla linea

"A causa di un guasto tecnico all’infrastruttura, questa mattina la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea FL1, tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, e sul collegamento Leonardo Express", conferma una nota del Gruppo FS, assicurando che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile".



"Per garantire i collegamenti con lo scalo aeroportuale sono stati attivati servizi sostitutivi mediante bus", spiega FS, invitando i passeggeri a "consultare i canali di informazione e acquisto di Trenitalia per gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della circolazione e sulle modifiche al servizio" e coloro che sono in possesso di un biglietto digitale regionale a "verificare le comunicazioni inviate tramite e-mail o SMS".

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