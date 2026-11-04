Londra: andamento negativo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , in flessione del 3,20% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Babcock International Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,33 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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