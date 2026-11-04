Londra: andamento negativo per Babcock International Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, in flessione del 3,20% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Babcock International Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,33 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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