Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Babcock International Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,958 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,844.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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