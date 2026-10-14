Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Babcock International Group , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,958 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,844.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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