Madrid: nuovo spunto rialzista per Ferrovial

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , che lievita dell'1,93%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferrovial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Ferrovial mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52,93 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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