Namirial: Matteo Panfilo alla guida delle attività di Advocacy e Regulatory Affairs

(Teleborsa) - Namirial, gruppo europeo specializzato nelle soluzioni di digital trust e gestione delle transazioni digitali, nomina Matteo Panfilo nuovo Advocacy & Corporate Regulatory Affairs Director. Nel ruolo guiderà un team dedicato e rappresenterà il Gruppo nei rapporti con istituzioni, autorità di vigilanza e organismi europei, mettendo a disposizione l’esperienza maturata e la conoscenza diretta del settore bancario e delle esigenze delle aziende che operano in contesti fortemente regolamentati.



"Matteo ha già guidato, all’interno del management team, la definizione della nostra strategia di prodotto e ha maturato in questi anni una riconosciuta esperienza nel settore. Essendo un operatore reg tech, abbiamo ritenuto necessario dedicare un team proprio alle attività di advocacy e regulatory affairs: con questa nomina rafforziamo la nostra capacità di dialogare con le istituzioni a livello internazionale e di coniugare l’innovazione con le opportunità derivanti dai cambiamenti normativi, a beneficio dei nostri clienti e dell’intero ecosistema", ha dichiarato Max Pellegrini, CEO di Namirial.



La nomina di Matteo Panfilo arriva in un momento di profonda trasformazione per l’Europa, chiamata a bilanciare un equilibrio difficile tra innovazione, competitività e regolamentazione. Il quadro normativo sta ridisegnando settori altamente strategici e vigilati, a partire dai servizi fiduciari, core business di Namirial, e dagli ambiti adiacenti in cui operano i clienti del Gruppo, dall’AML (Anti-Money Laundering) al contrasto alle frodi e ai pagamenti, fino alle prime regole sulle interazioni con gli agenti AI, con un ruolo sempre più centrale dell’identità digitale. In questo contesto, il ruolo di advocacy avrà una duplice funzione: parlare al mercato per stimolare l’innovazione e presidiare con occhio esperto i cambiamenti regolatori.



"Viviamo una fase in cui l’Europa deve trovare un equilibrio difficile tra innovazione, competitività e regolamentazione. Il nostro obiettivo è contribuire al dialogo con i regolatori portando la nostra esperienza e l’innovazione che sviluppiamo ogni giorno sul campo, e accompagnare clienti e partner nell’attuazione dei nuovi requisiti", ha commentato Matteo Panfilo, Advocacy & Corporate Regulatory Affairs Director di Namirial.





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