Codice della Strada, Mit: "Nessuno stop alla guida autonoma"

Apertura a sperimentazioni per produzione e commercializzazione

(Teleborsa) - "Nessuno stop alla guida autonoma nel nuovo Codice della Strada", precisa il Mit in risposta a "alcune ricostruzioni sul testo attualmente all'esame del Parlamento". Il ministero conferma l'impegno a favorire "lo sviluppo, la sperimentazione e la commercializzazione delle tecnologie più avanzate". Il nuovo Codice introduce una disciplina specifica per la guida automatizzata e una "immediata liberalizzazione" della guida ad automazione parziale.



La presenza iniziale di un controllore a bordo, in grado di assumere la guida quando necessario, "risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, tenuto conto anche dello stato dell'arte delle sperimentazioni", e "non esclude una progressiva apertura al controllo da remoto". Per la guida totalmente automatizzata è previsto un Tavolo interistituzionale che definirà gli aggiornamenti normativi, anche sui profili di responsabilità civile, penale e amministrativa.



Il Mit, "su impulso del ministro Matteo Salvini", conferma la disponibilità a valutare, già nell'attuale iter consultivo, modifiche che estendano le sperimentazioni "anche alle attività finalizzate all'omologazione e alla messa in produzione dei veicoli autonomi". L'obiettivo è che "le tecnologie sviluppate in Italia possano essere sperimentate, prodotte e commercializzate nel nostro Paese, senza penalizzare le imprese nazionali né ostacolare gli investimenti".

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