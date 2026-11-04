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New York: allunga il passo Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Stanley Black & Decker
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nella produzione di utensili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stanley Black & Decker più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Stanley Black & Decker è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 138,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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