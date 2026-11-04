New York: allunga il passo Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda attiva nella produzione di utensili , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,73%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stanley Black & Decker più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Stanley Black & Decker è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 138,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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