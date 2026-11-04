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A New York corre Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Stanley Black & Decker
Protagonista l'azienda attiva nella produzione di utensili, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 16,73%.
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