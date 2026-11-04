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Parigi: andamento rialzista per Accor

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: andamento rialzista per Accor
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo di servizi francese, con una variazione percentuale del 2,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Accor rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della big delle catene alberghiere rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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