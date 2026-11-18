Si muove in ribasso Accor a Parigi

(Teleborsa) - In forte ribasso il Gruppo di servizi francese , che mostra un -3,81%.



Lo scenario su base settimanale di Accor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo della big delle catene alberghiere mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 49,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```