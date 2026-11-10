Parigi: brillante l'andamento di Accor

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo di servizi francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,43%, rispetto a +3,45% dell' indice di Parigi ).





L'esame di breve periodo della big delle catene alberghiere classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52,35 Euro e primo supporto individuato a 51,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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