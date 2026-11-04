Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nel settore del cemento , che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43,53 Euro e primo supporto individuato a 42,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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