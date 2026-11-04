Piazza Affari: positiva la giornata per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Bene il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , con un rialzo del 2,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TXT E-solutions , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di TXT E-solutions ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49,32 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,47, mentre il primo supporto è stimato a 47,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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