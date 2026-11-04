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Piazza Affari: risultato positivo per Nexi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Nexi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con una variazione percentuale dell'1,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nexi rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Nexi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,618 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,515. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,721.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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