Nexi, collocate privatamente oltre 43 milioni di azioni da parte di Evergood

Partecipazione complessiva di Evergood a circa il 18,4% dopo l'operazione

(Teleborsa) - Nexi è stata informata da Evergood H&F Lux, società controllata da fondi gestiti o assistiti da Hellman & Friedman LLC o dalle sue affiliate, che la stessa ha venduto 43.762.887 azioni ordinarie della stessa Nexi attraverso un collocamento privato rivolto a un numero limitato di investitori istituzionali, corrispondenti a circa il 3,7% del capitale.



Le azioni corrispondono all’intera partecipazione indiretta in Nexi detenuta da Eiffel Investment, un veicolo gestito da GIC Special Investments, tramite il proprio investimento nel suddetto venditore, e i proventi netti dell'operazione saranno attribuiti a Eiffel.



Hellman & Friedman o le sue affiliate non hanno venduto alcuna azione nell’ambito dell’operazione; pertanto, la loro partecipazione indiretta in Nexi rimarrà invariata a seguito dell’operazione.



La partecipazione complessiva di Evergood in Nexi sarà pari a circa il 18,4% a seguito dell'operazione.

Condividi

```