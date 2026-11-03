Nexi, Scannapieco (CDP): è concentrata su proprio sviluppo, noi siamo soddisfatti

(Teleborsa) - " Nexi ora in questo momento è concentrata su una propria attività di sviluppo, sta avendo delle buone performance, noi siamo soddisfatti e riteniamo un'infrastruttura di pagamento importante non solo per l'Italia ma a livello europeo". Lo afferma Dario Scannapieco, AD di CDP, a proposito di una possibile fusione con Worldline , parlando con i giornalisti a margine di un evento a Milano.



A una domanda se quindi vede un futuro standalone per Nexi, riporta l'ANSA, Scannapieco ha risposto: "Questo lo deciderà il management, ma in questo momento credo che stiano facendo un eccellente lavoro di rafforzamento".

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