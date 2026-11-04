Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Banca Mediolanum è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,58 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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