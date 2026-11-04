Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Banca Mediolanum è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,58 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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