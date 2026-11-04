Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il cavallino rampante di Maranello , che mostra un decremento del 2,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Ferrari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 370,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 360,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 380,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```