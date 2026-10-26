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Francoforte: in forte denaro AUTO1 Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro AUTO1 Group
Seduta decisamente positiva per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che tratta in rialzo del 5,28%.
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