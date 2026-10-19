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Francoforte: calo per AUTO1 Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per AUTO1 Group
Pressione sulla piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che tratta con una perdita del 2,33%.
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