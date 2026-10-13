STM proporrà il rinnovo del mandato di Jean-Marc Chery a Presidente e CEO

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato martedì che il Consiglio di Sorveglianza ha chiesto a Jean-Marc Chery, President & CEO di ST, la disponibilità ad un rinnovo del mandato per il suo ruolo attuale per un altro anno. Jean-Marc Chery ha accettato la proposta.



Il Consiglio di Sorveglianza quindi proporrà all’approvazione degli azionisti all’Assemblea generale annuale degli azionisti 2027 il rinnovo per un anno del mandato di Jean-Marc Chery, come Chairman del Consiglio di Gestione e President &

Chief Executive Officer della Società.



"La guida e la visione di Chery, unite ad una grande concentrazione sull’esecuzione, hanno apportato alla Società una linea strategica chiara che ha contributo al continuo sviluppo della value proposition di ST e le fondamenta per la creazione di valore a lungo termine per ST e per i suoi stakeholder. La decisione riconosce l'importanza della continuità della strategia di ST, della disciplina nell'attuazione e dello slancio raggiunto sotto la guida di Chery", si legge in una nota aziendale.

Condividi

```