Ondata di vendite sul tech con persistenti dubbi sull'AI, a Piazza Affari tonfo di Technoprobe e STM

(Teleborsa) - Ondata di vendite sul titoli tech a livello globale
tra le rinnovate incertezze sulla capacità del settore dell'intelligenza artificiale
di registrare ritorni sostenibili nel medio-lungo termine a fronte di ingenti investimenti.
Dubbi alimentati anche dai rumour secondo cui Anthropic ha registrato ricavi per 16,8 miliardi di dollari
nel terzo trimestre. Un importo che, seppur consistente, esprimerebbe un rallentamento della crescita
rispetto al trimestre precedente ravvivando ulteriormente i dubbi sulle elevate attuali valutazioni nel comparto AI.
Un clima di incertezza
che sembra inoltre aver fatto passare in secondo piano i solidi numeri registrati da TSMC
che ha annunciato un utile record per il terzo trimestre, superiore alle stime, trainato dall'incessante domanda globale di chip per l'intelligenza artificiale.Tornando alle singole performance dei titoli
: a Piazza Affari, le vendite travolgono Technoprobe
che sprofonda di oltre l'11%, male come Stm
(-7%) e Prysmian
(-5%). Guardando al resto dell'Europa, si registrano altrettanti forti cali a Francoforte con Infineon
(-8%) e ad Amsterdam con Asml
a -5%.
Si ricorda intanto che quest'ultima ha comunicato ieri mattina solidi risultati nel terzo trimestre
e di aver rivisto al rialzo le previsioni di vendita per il 2026, affermando tuttavia che, a causa dell'impennata della domanda legata all'intelligenza artificiale, non potrà soddisfare pienamente le richieste di macchinari
per la produzione di chip nei prossimi due anni.
Oltreoceano, si avviano verso una seduta in rosso titoli tech come Micron
(-4% nel pre-market), Intel
(-4%) e AMD
(-3%).