STM lancia nuovi sensori per automotive dopo integrazione della divisione sensori di NXP

(Teleborsa) - STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, ha annunciato una serie di sensori per il settore automotive che consentono alle case automobilistiche di estendere funzionalità avanzate di sicurezza e assistenza alla guida a tutte le categorie di veicoli, dal segmento premium al mercato di massa, ampliando l'accesso a funzioni di protezione all'avanguardia. Si tratta dei primi prodotti lanciati sul mercato di massa in seguito all'acquisizione da parte di ST del business dei sensori MEMS per il settore automotive e industriale di NXP, operazione effettuata dall’azienda all'inizio del 2026 con l’intento di espandere le proprie capacità nel campo dei sensori MEMS.



"Questi dispositivi compatti, impiegabili per molteplici funzioni di sicurezza, semplificano l'architettura dei sistemi, accelerano lo sviluppo e aumentano la flessibilità e la scalabilità di funzionalità e prestazioni - ha affermato Simone Ferri, Executive Vice President del sottogruppo MEMS di STMicroelectronics - Rafforzati dal nostro impegno per la longevità e da un'infrastruttura di supporto globale, questi prodotti sono i primi sensori inerziali per la sicurezza dei veicoli pronti per la diffusione sul mercato di massa e in grado di accelerare il passaggio alla sicurezza attiva".

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