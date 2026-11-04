Technoprobe, si dimette CTO Parks e il CEO Felici assumerà l'incarico ad interim

(Teleborsa) - Technoprobe comunica che Joseph Parks ha rassegnato le proprie dimissioni da chief technology officer (CTO), con efficacia a decorrere dal prossimo 6 novembre, per perseguire nuove opportunità professionali.



A partire dalla medesima data, Stefano Felici, CEO di Technoprobe, assumerà ad interim anche il suddetto ruolo, assicurando continuità nella guida della divisione tecnologica e nello sviluppo dei progetti di ricerca e innovazione del Gruppo.



"A nome di tutta Technoprobe, desidero esprimere a Joe il nostro apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo dato all’azienda nel suo percorso di crescita", ha dichiarato Felici. "La sua esperienza e le sue competenze hanno rappresentato un valore importante per il Gruppo. Lo ringraziamo per l’impegno e la dedizione dimostrati e gli rivolgiamo i nostri migliori auguri per il futuro".

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