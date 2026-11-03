Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 2,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,29 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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