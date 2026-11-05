A New York corre Motorola Solutions

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,72%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Motorola Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Motorola Solutions sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 557,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 504,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 610,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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