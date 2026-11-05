Acquisto per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Vigoroso rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,40%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Marks & Spencer suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 4,407 sterline, con stop loss stimato in area 3,976 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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