Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Acquisto per Marks & Spencer

Finanza
Acquisto per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Vigoroso rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,40%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Marks & Spencer suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 4,407 sterline, con stop loss stimato in area 3,976 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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