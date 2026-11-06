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Londra: si concentrano le vendite su Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Marks & Spencer
(Teleborsa) - Composto ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in flessione del 3,74% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marks & Spencer più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Marks & Spencer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,355 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,236. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,474.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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