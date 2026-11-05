Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
A picco l'indice nipponico, che chiude gli scambi con un pessimo -2,4%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61.089,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 62.935,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 60.974,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)