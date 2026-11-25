(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Giornata difficile quella vissuta il 24 novembre per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 56.906.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55.597,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 59.053,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 54.288,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)