ArcelorMittal, perdita trimestrale per lo stop in Ucraina. Utile core in crescita

(Teleborsa) - ArcelorMittal , la più grande società siderurgica del mondo, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con una perdita netta di 391 milioni di dollari, contro un utile di 377 milioni un anno prima, a causa di svalutazioni per 852 milioni e oneri straordinari per 293 milioni legati alla fermata dello stabilimento di Kryvyi Rih, in Ucraina. Al netto di queste voci, l'utile netto rettificato è salito a 868 milioni di dollari, pari a 1,15 dollari per azione, dai 683 milioni del secondo trimestre e dai 474 milioni del terzo trimestre 2025.



I ricavi sono cresciuti del 5% su base annua a 16,47 miliardi di dollari, ma in calo dell'1,8% sul trimestre precedente per le minori spedizioni di acciaio, scese a 13 milioni di tonnellate. L'EBITDA è aumentato del 34% su base annua a 2,02 miliardi, con un margine di 155 dollari per tonnellata, 44 dollari in più rispetto a un anno prima e stabile sul trimestre precedente. Il risultato operativo è stato negativo per 131 milioni.



Nel trimestre hanno pesato i maggiori costi di energia e CO2 in Europa, non ancora compensati dall'aumento dei prezzi dell'acciaio, oltre a prezzi più bassi e maltempo nel settore minerario. In Europa, però, le spedizioni di prodotti piani sono cresciute sul trimestre precedente, contrariamente alla normale stagionalità, grazie ai primi effetti delle nuove misure commerciali dell'UE. Dopo l'introduzione del nuovo regime di contingenti tariffari (TRQ), ArcelorMittal ha rimesso in funzione tutti i suoi altiforni europei.



Il debito netto è salito a 10,3 miliardi di dollari a fine settembre, per effetto di 400 milioni di remunerazione agli azionisti e di un investimento temporaneo in capitale circolante per 500 milioni. Nei nove mesi il gruppo ha restituito agli azionisti 1,1 miliardi tra dividendi e riacquisti di azioni proprie. L'aumento del circolante, pari a 2,5 miliardi da inizio anno, è atteso in larga parte rientrare nel quarto trimestre.



Sul fronte delle prospettive, il gruppo prevede per il quarto trimestre una crescita a doppia cifra su base annua delle spedizioni di prodotti piani in Europa, con spedizioni complessive nel secondo semestre superiori a quelle del primo. Confermate la guidance sugli investimenti 2026, tra 4,5 e 5 miliardi di dollari, e la stima di un contributo dei progetti di crescita all'EBITDA potenziale di circa 1,8 miliardi.



"La performance del terzo trimestre fornisce un'ulteriore prova del miglioramento strutturale della capacità di generare utili di ArcelorMittal - ha dichiarato il CEO Aditya Mittal - Un altro sviluppo molto incoraggiante è il sostegno che stiamo vedendo dalla politica europea. L'attuazione del CBAM e del nuovo quadro TRQ sta creando un contesto operativo più equilibrato e sostenibile per l'industria siderurgica europea. È importante che questo slancio continui, anche con ulteriori azioni per affrontare l'impatto delle importazioni nei settori a valle". Guardando avanti, ha aggiunto, "il pieno beneficio dei cambiamenti in corso in Europa si rifletterà dall'anno prossimo".

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