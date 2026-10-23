Milano 13:15
48.195 -0,39%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:14
10.672 -0,49%
Francoforte 13:14
25.180 -0,76%

Madrid: rosso per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per ArcelorMittal
Pressione sul leader mondiale dell'acciaio, che tratta con una perdita dell'1,89%.
Condividi
```