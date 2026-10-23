Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di ArcelorMittal suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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