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Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo del 3,44%

Il Dow Jones chiude a 51.522,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo del 3,44%
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa del 3,44% e archivia la seduta a 51.522,58 punti.
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