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Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo del 3,44%
Il Dow Jones chiude a 51.522,58 punti
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05 novembre 2026 - 22.03
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In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa del 3,44% e archivia la seduta a 51.522,58 punti.
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