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/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%
L'indice dei colossi USA esordisce a 53.679,01 punti
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05 novembre 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,61%, a quota 53.679,01 in apertura.
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