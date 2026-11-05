Milano 17:01
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Nasdaq 17:01
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Dow Jones 17:01
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Londra 17:00
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%

L'indice dei colossi USA esordisce a 53.679,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,61%, a quota 53.679,01 in apertura.
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